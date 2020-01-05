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  • 05.01.2020 19:03
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 19:13

Son dakika haberleri... 'ın yıldızına 'dan 2 talip birden!

Şampiyonluk yarışını sürdüren 'ta sürpriz bir gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar, transferde çeşitli yıldızlarla ilgilenirken, bir yandan da 'dan transfer haberiyle karşı karşıya kaldı. Aktarılanlara göre Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'e 2 İtalyan kulübü talip oldu. İşte o kulüpler ve detaylar...

Kartal'ın yıldızına Çizme'den talip var!

'in ilk yarısında formasıyla gösterdiği performansla eleştirilerin odağına oturan Adem Ljajic'e 'dan iki talip çıktı.

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Adem Ljajic için Hellas Verona ve Udinese talip oldu. Ancak, Adem Ljajic'in vergileriyle birlikte Beşiktaş'tan aldığı maaşın 3.4 milyon euro'ya geliyor olmasının her iki kulüp için de sorun teşkil ettiği belirtildi.

Her iki kulüp de Adem Ljajic'in menajerlik şirketiyle temasa geçti ve uzun süredir için aralıksız temaslar yürüttü. Şayet, Ljajic maaşında indirime gitmeye yanaşırsa her iki kulüp de Beşiktaş'a resmi tekliflerini sunacak.

BEŞİKTAŞ, 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ
Ayrıca, haberde Beşiktaş'ın Hellas Verona ve Udinese ile yapılan ön görüşmelerde Ljajic'i sadece aldığı bedelin karşılığında satacağına dair cevap verdiği kaydedildi.

BU SEZON 8 GOLE KATKI SAĞLADI
Beşiktaş'ın 6.5 milyon euro bonservis ücretiyle Torino'dan transfer ettiği Adem Ljajic, bu sezon 20 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

Kariyerine Partizan'da başlayan Adem Ljajic, İtalya'da Fiorentina, Roma, Inter ve Torino formaları giydi.

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