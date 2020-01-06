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Nefes nefese zirveye

, 'nde nefesleri kesen maçta Pınar Karşıyaka'yı Larkin'in son saniye basketiyle 82-80 yendi. Lacivert-Beyazlılar en yakın takipçisini devirerek ligde ilk devreyi de ilk sırada bitirdi.

Nefes nefese zirveye
Anadolu Efes, 'nde nefesleri kesen maçta Pınar Karşıyaka'yı Larkin'in son saniye basketiyle 82-80 yendi. Lacivert-Beyazlılar en yakın takipçisini devirerek ligde ilk devreyi de ilk sırada bitirdi. İlk yarı 42-32 Efes üstünlüğü ile biterken normal süre 73-73 eşitlikle sonuçlandı. Efes uzatmalarda 2 sayı farkla kazandı. Diğer sonuçlar: F.Bahçe-Bursaspor: 86-83, Darüşşafaka-Bandırma: 96- 88, Afyon-İTÜ: 96-73.

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