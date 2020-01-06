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Favori Rojo plase Welinton

’nun menajeriyle anlaşma sağlandı. M.United ile görüşmeler sürüyor... Alternatif isim ise Welinton. Brezilyalı için Alanya’nın isteyeceği rakam önemli...

Favori Rojo plase Welinton
, savunmanın göbeğindeki eksiklikliği gidermek için düğmeye basmış durumda. Sportif Direktör Damien Comolli bir süre önce Arjantinli stoper 'nun menajeri ile anlaşma sağlamıştı. Kulübü ile olan görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe, İngiliz kulübüne sadece Rojo'nun yarım sezonluk ücretini ödemek istiyor. Arjantinli ismi ve 'nın istemesi işi biraz yokuşa sürse de Rojo'nun milli takımdaki yerini kaybetmemek için direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği ifade ediliyor. Rojo'nun alternatifi ise Aytemiz lu Welinton.



Brezilyalı stoper için Alanyaspor kulübünün isteyeceği bon servis ücreti kritik öneme sahip. Alanyaspor yönetimi 1 milyon Euro'nun altına inmeyi kabul ederse herhangi bir problem kalmayacak gibi görünüyor. Önümüzdeki birkaç gün stpor transferi için kritik öneme sahip.



RAMI'YE TEKLİF YOK
Bekleneni veremeyen Adil Rami için Fenerbahçe'ye yüksek ücreti nedeniyle resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Rami büyük ihtimalle sezonu Fenerbahçe'de bitirecek.

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