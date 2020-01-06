EURO

limitiyle ilgiliyaşanansıkıntı nedeniylehenüz transferdebeklenen adımlarıatamayan'tasürpriz birgelişme yaşandı.ekiplerinden'yatalip oldu.kulübünün'luk teklifyaptığı belirlendi.bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetim rakamı az buldu ve teklifi geri çevirdi. Ancak'nınkonusunda ısrarcı olduğu ve teklifi artırarak yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.yönetimininstoper içinarasında bir teklif beklediği belirtiliyor.'nın bu rakama çıkıp çıkmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.