Trabzon tek yürek

Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan gelişmeler üzerine bordo-mavili kulübün dinamikleri bir araya geldi. Bordo-mavili yönetimin yanı sıra İstişare Kurulu dahil 7 kurulun ve eski kulüp başkanlarının katılımıyla dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kritik zirve yapıldı. Birlik ve beraberlik adına mesajların verildiği toplantıda kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaşanan süreci detaylarıyla anlattı. Toplantı sonucunda, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yönetim kurulunun aldığı kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri sonrasında Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Marina Restoranda gerçekleşen yemekte, Başkan Ahmet Ağaoğlu Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.
ŞENER: GEÇ KALDINIZ
Trabzonspor Eski Başkanı Sadri Şener, "Ünal Karaman, başkana ve yönetime söylediği sözlerden hemen sonra görevinden alınmalıydı" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Yönetimi son dönemde yaşanan olaylar sonrasında dün bir araya geldi. Toplantı sonrasında ise teknik direktör Hüseyin Çimşir ile fotoğraf çektirdi.
NDİAYE'YE 1 MİLYON EURO
Trabzon'un yeni transferi Ndiaye Trabzon'a geldi. Senegalli yıldız bugün başlayacak Antalya kampına dahil olacak. Bordo-Mavililer, Ndiaye'ye yarım sezon için 1 milyon Euro ödeyecek. Stoke City'ye 150 bin pound ödenecek. Satın alma opsiyonu ise Trabzonspor'da.
FIRTINA NEDELEV'İ BEKLİYOR
Fırtıa, Bulgar orta saha Todor Nedelev'i bekliyor. Botev Plovdiv'de forma giyen oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak üzere olan Trabzon, aradaki son pürüzleri gidermeyi çalışıyor. Nedelev, Bulgar Ligi'nde 18 maçta 7 gol attı.
ŞENER: GEÇ KALDINIZ
Trabzonspor Eski Başkanı Sadri Şener, "Ünal Karaman, başkana ve yönetime söylediği sözlerden hemen sonra görevinden alınmalıydı" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Yönetimi son dönemde yaşanan olaylar sonrasında dün bir araya geldi. Toplantı sonrasında ise teknik direktör Hüseyin Çimşir ile fotoğraf çektirdi.
NDİAYE'YE 1 MİLYON EURO
Trabzon'un yeni transferi Ndiaye Trabzon'a geldi. Senegalli yıldız bugün başlayacak Antalya kampına dahil olacak. Bordo-Mavililer, Ndiaye'ye yarım sezon için 1 milyon Euro ödeyecek. Stoke City'ye 150 bin pound ödenecek. Satın alma opsiyonu ise Trabzonspor'da.
FIRTINA NEDELEV'İ BEKLİYOR
Fırtıa, Bulgar orta saha Todor Nedelev'i bekliyor. Botev Plovdiv'de forma giyen oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmak üzere olan Trabzon, aradaki son pürüzleri gidermeyi çalışıyor. Nedelev, Bulgar Ligi'nde 18 maçta 7 gol attı.
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