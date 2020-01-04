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  • 04.01.2020 11:06
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 11:06

Bifouma ile sözleşme yeniledi

ekiplerinden BtcTürk , Bifouma'nın sözleşmesini 1+1 yıllığına uzattı. 'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Bifouma, en az bir sezon daha Malatya'da futbol hayatını sürdürecek.

Resmen açıklandı! İmzalar atıldı...

ekiplerinden BtcTürk iç transferde ilk hamlesini yaptı. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda adım atan yönetim 'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Thievy Bifouma'nın sözleşmesi 1+1 yıllık anlaşmayla 2021 yılına kadar uzatılmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Bifouma, Süper Lig'in 15. haftasında takımının deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydetmişti.

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