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  • 04.01.2020 09:49
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 11:08

'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Diagne kamp kadrosunda yok!

'da Kasım ayında kadro dışı bırakılan , temsilcisiyle iplerini kopardı. Senegalli golcü, 'da yapılacak devre arası kampının 29 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Club Brugge ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Senegalli golcünün 29 kişilik kadroda yer almaması 'a döneceği iddialarını güçlendirdi.

Sürpriz gelişme! Galatasaray...

Ocak'ta 'a dönmesine kesin gözüyle bakılan , kiralık olarak forma giydiği 'da devre arası kampı kadrosuna alınmadı.

'da yapılacak kampın kadrosunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran temsilcisi, Mbaye Diagne'nin yerine 18 yaşındaki yeni transfer 'yi kafileye dahil etti.

Club Brugge ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Senegalli golcünün 29 kişilik kadroda yer almaması Galatasaray'a döneceği iddialarını güçlendirdi.

Mbaye Diagne bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

DIAGNE'NİN YERİNE VATANDAŞI GELDİ
Club Brugge, Senegal ekiplerinden Casa Sports forması giyen 18 yaşındaki forvet Youssouph Mamadou Badji ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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