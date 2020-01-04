Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiralandığını borsaya bildirdi.

Celil Yüksel için, KAP'a "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." bildirimi yapıldı.



