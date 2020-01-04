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  • 04.01.2020 12:04
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 12:04

Galatasaray 'a bildirdi: , 'a kiralandı

çalışmalarını sürdüren ve iki ismi 'a bildiren Galatasaray'da takımda forma şansı bulamayan yerli oyuncular ise farklı takımlara kiralanıyor. Sarı kırmızılılar, genç futbolcu 'in 'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray KAP'a bildirdi! Genç futbolcu kiralandı

Galatasaray Kulübü, genç futbolcu 'in 1. Lig ekiplerinden 'a kiralandığını borsaya bildirdi.

Celil Yüksel için, 'a "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." bildirimi yapıldı.

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