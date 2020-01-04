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  • 04.01.2020 09:05
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 09:05

bitiyor? 2020 ikinci transfer dönemi tarihi...

bitiyor? Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de başladı. FIFA kuralları gereği 4 hafta sürecek ara transfer döneminin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2020 İkinci transfer dönemi son gün ne zaman?

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Ara transfer dönemi 2020 ne zaman? Süper Lig'de ikinci yarı için geri sayım başladı. Şampiyon adayları ikinci yarıya kadrosunu güçlendirerek girmek isteyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, ara transfer döneminin takvimi belli oldu. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İkinci transfer dönemi son gün ne zaman? İşte cevaplar...

ARA TRANSFER DÖNEMİ 2020 NE ZAMAN?

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi, FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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