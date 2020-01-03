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  • 03.01.2020 20:13
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 20:13

'nın okunduğu duyan hakem maçı durdurdu

'da oynanan liseler arası karşılaşmasında penaltı atışları yapılırken yakın bölgedeki okuldan okunmaya başlayınca karşılaşmanın hakemi penaltı atışlarını durdurup, futbolcularla birlikte saygı duruşuna geçti.



'da oynanan liseler arası karşılaşmasında penaltı atışları yapılırken yakın bölgedeki okuldan okunmaya başlayınca karşılaşmanın hakemi penaltı atışlarını durdurup, futbolcularla birlikte saygı duruşuna geçti.

Maçın hakemi Ömer Karakaya'nın bu hareketi sahada biran şaşkınlığa neden olsa da daha sonra sahadaki futbolcular, idareciler ve karşılaşmayı izleyen taraftarlar saygı duruşuna geçti.



İstiklal Marşı bittikten sonra maçın hakemi Ömer Karakaya sahadaki futbolcular tarafından dakikalarca alkışlandı.

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