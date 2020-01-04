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'da Onyekuru ve Saracchi tamam

'dan çifte ... Sarı-Kırmızılılar ve Leipzig'den 'nin kiralık transferleri için oyuncularla ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını ya bildirdi.

Onyekuru ve Saracchi tamam
Galatasaray'dan çifte ... Sarı-Kırmızılılar Monacolu Henry Onyekuru ve Leipzig'den Marcelo Saracchi'nin kiralık transferleri için oyuncularla ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını ya bildirdi. 'ın her iki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon G.Saray forması giyen ve yarım sezonluk aranından ardından Sarı-Kırmızılılar'a dönen Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, bugün 'da olacak. Uruguaylı sol bek Saracchi ise yarın İstanbul'a gelecek. Cimbom'un iki futbolcu için de kulüplerine kiralama bedeli ödemeyeceği öne sürüldü.

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