Galatasaray'dan çifte transfer... Sarı-Kırmızılılar Monacolu Henry Onyekuru ve Leipzig'den Marcelo Saracchi'nin kiralık transferleri için oyuncularla ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray'ın her iki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon G.Saray forması giyen ve yarım sezonluk aranından ardından Sarı-Kırmızılılar'a dönen Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru, bugün İstanbul'da olacak. Uruguaylı sol bek Saracchi ise yarın İstanbul'a gelecek. Cimbom'un iki futbolcu için de kulüplerine kiralama bedeli ödemeyeceği öne sürüldü.
- Spor
- 04.01.2020
- Gazete
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