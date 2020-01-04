Medipol Başakşehir'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız Robinho'ya İran takımlarından İstiklal talip olduğu iddia edildi.

Yetenekli oyuncunun menajeri üzerinden teklifini ileten İran temsilcisinin transferin detayları için masaya oturmaya hazır belirtilirken, Robinho'nun da sözleşme şartları konusunda pazarlık yapmaya sıcak baktığı öne sürüldü.







Robinho, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta süre aldı ancak gol ya da asist üretemedi.

İstiklal, 16 haftası geride kalan ligde topladığı 29 puan ile lider Tractör Sazi'nin 1 puan gerisinde üçüncü basamakta yer alıyor.