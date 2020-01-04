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  • 04.01.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 09:25

'de forma şansı bulamayan 'ya 'dan talip çıktı!

temsilcisi İstiklal'in 'de bu sezon fazla süre alamayan 'yu etmek istediği öne sürüldü. Robinho, bu sezon 'de 6 maçta süre aldı ancak gol ya da asist üretemedi.

Robinho'ya sürpriz talip

'de bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı yıldız 'ya takımlarından İstiklal talip olduğu iddia edildi.

Yetenekli oyuncunun menajeri üzerinden teklifini ileten İran temsilcisinin in detayları için masaya oturmaya hazır belirtilirken, Robinho'nun da sözleşme şartları konusunda pazarlık yapmaya sıcak baktığı öne sürüldü.


Robinho, bu sezon 'de 6 maçta süre aldı ancak gol ya da asist üretemedi.

İstiklal, 16 haftası geride kalan ligde topladığı 29 puan ile lider Tractör Sazi'nin 1 puan gerisinde üçüncü basamakta yer alıyor.

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