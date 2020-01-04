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  • 04.01.2020 14:17
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 14:25

'ın yeni transferi 'a geldi

'ın dün KAP'a bildirdiği Henry , sabahın erken saatlerinde ülkeye ayak bastı. 6 ay için 1.1 milyon euro alacak olan yetenekli futbolcu, attığı 14 gol ve yaptığı 5 asistle geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

Sabah saatlerinde 'a gelen , İstanbul'dan paylaşımda bulundu. Nijeryalı futbolcu, paylaşımın altında 'İstanbul' notunu düştü.

'ın KAP'a bildirdiği Onyekuru'nun kısa süre içinde resmi imzayı da atması bekleniyor.

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