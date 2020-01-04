TFF'nin açıkladığı harcama limiti nedeniyle transfer dönemine sıkıntılı başlayan Beşiktaş bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği forvete veren yönetim, Fiorentina'da oynayan Pedro'nun ardından İtalya'dan bir başka golcüyü de gözüne kestirdi.
12 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Kartal, Torino formasını giyen Simone Zaza'yı listesine dahil etti. 29 yaşındaki futbolcu sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Torino'ya transfer olmuştu.
BİRİSİNİ BİTİRMEK İSTİYORLAR
3 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Zaza için Torino'ya kiralama teklifi yapılacak. Beşiktaş, Zaza ve Pedro'dan birini kadrosuna katmak istiyor.
18 KEZ MİLLİ OLDU
Çok tecrübeli bir forvet olan Simone Zaza 18 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi.
12 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Kartal, Torino formasını giyen Simone Zaza'yı listesine dahil etti. 29 yaşındaki futbolcu sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Torino'ya transfer olmuştu.
BİRİSİNİ BİTİRMEK İSTİYORLAR
3 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Zaza için Torino'ya kiralama teklifi yapılacak. Beşiktaş, Zaza ve Pedro'dan birini kadrosuna katmak istiyor.
18 KEZ MİLLİ OLDU
Çok tecrübeli bir forvet olan Simone Zaza 18 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi.
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