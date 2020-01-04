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'ta yeni rota Zaza! Yönetim Torino ile görüşecek...

, Torino formasını giyen 'yı listesine dahil etti. 29 yaşındaki futbolcu sezon başında 12 milyon Euro karşılığında 'dan Torino'ya olmuştu.

Kartal’da yeni rota Zaza
TFF'nin açıkladığı harcama limiti nedeniyle dönemine sıkıntılı başlayan Beşiktaş bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği forvete veren yönetim, Fiorentina'da oynayan Pedro'nun ardından İtalya'dan bir başka golcüyü de gözüne kestirdi.



12 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Kartal, Torino formasını giyen Simone Zaza'yı listesine dahil etti. 29 yaşındaki futbolcu sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Torino'ya transfer olmuştu.

BİRİSİNİ BİTİRMEK İSTİYORLAR
3 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Zaza için Torino'ya kiralama teklifi yapılacak. , Zaza ve Pedro'dan birini kadrosuna katmak istiyor.



18 KEZ MİLLİ OLDU
Çok tecrübeli bir forvet olan 18 kez 'nın formasını giydi.


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