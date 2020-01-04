Bugünkü
Takvim

’a vetosu

 Başkanı , iddialarına noktayı koydu. Başakşehirli futbolcunun gündemlerinde olmadığını söyleyen Cengiz, "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapıyoruz. " dedi.

Arda Turan’a Cengiz vetosu
G.Saray Başkanı , iddialarına noktayı koydu. Başakşehirli futbolcunun gündemlerinde olmadığını söyleyen Cengiz, "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapıyoruz. " dedi. Arda için ise, " forması altında bırakmasını isterim. Bunu hak ediyor" açıklamasını yapmıştı.



TAKVİM YAZMIŞTI
TAKVİM 1 Ocak'taki 'Arda Çatlağı' manşetiyle yönetimin bu transferi istemediğini yazmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriArda Turan’a Mustafa Cengiz vetosu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri