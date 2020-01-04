G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan iddialarına noktayı koydu. Başakşehirli futbolcunun gündemlerinde olmadığını söyleyen Cengiz, "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapıyoruz. " dedi. Arda için Fatih Terim ise, "Futbolu Galatasaray forması altında bırakmasını isterim. Bunu hak ediyor" açıklamasını yapmıştı.
TAKVİM YAZMIŞTI
TAKVİM 1 Ocak'taki 'Arda Çatlağı' manşetiyle yönetimin bu transferi istemediğini yazmıştı.
TAKVİM YAZMIŞTI
TAKVİM 1 Ocak'taki 'Arda Çatlağı' manşetiyle yönetimin bu transferi istemediğini yazmıştı.
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