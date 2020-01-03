Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç programını açıkladı.
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