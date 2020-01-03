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  • 03.01.2020 16:54
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 16:54

'nda son 16 turu programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde oynanacak.

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