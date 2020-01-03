Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı. Süper Lig 20. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 1 Şubat 2020 Cumartesi 20:00'de oynanacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı. Süper Lig 20. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 1 Şubat 2020 Cumartesi 20:00'de oynanacak.
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