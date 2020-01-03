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  • 03.01.2020 16:37
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 16:37

'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı!

Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı. Süper Lig 20. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 1 Şubat 2020 Cumartesi 20:00'de oynanacak.

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı!

Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20. Hafta programı açıklandı. Süper Lig 20. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 1 Şubat 2020 Cumartesi 20:00'de oynanacak.

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