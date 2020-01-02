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  • 03.01.2020 07:27
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 07:27

Leicester City'den dikkat çeken Söyüncü paylaşımı!

Leicester City, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Söyüncü'yü Johan Cruyff'a benzetti. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun Newcastle United maçında attığı çalımların paylaşıldığı gönderide "Cruyff dönüşü" ifadeleri yer aldı.

Leicester City'den dikkat çeken paylaşım!

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Leicester City, bu sezon sık sık yaptığı gibi bir kez daha milli futbolcu Söyüncü paylaşımında bulundu.

24 yaşındaki savunma oyuncusunun Newcastle United maçında attığı çalımların paylaşıldığı gönderide "Cruyff dönüşü" ifadeleri yer aldı.

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