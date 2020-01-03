THY Avrupu Ligi'nde averajla 2. sırada bulunan A.Efes sahasında Rus ekibi Khimki'yi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak. Lig'in geride kalan 16 haftasında 13 galibiyet alan A.Efes Rus ekibini yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturmak istiyor.



ERSAN İLYASOVA'LI BUCKS MINNESOTA'YI DA DEVİRDİ

NBA'de oynayan milli oyuncumuz Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks sahasında Minnesota'yı 106-104 yendi. Böylelikle Doğu Milwaukee 36 maçta 31. galibiyetini elde etti. Ersan İlyasova 16 dakika 51 saniye süre aldığı mücadeleyi 7 sayı ile bitirdi.



DAKAR RALLİSİ 5 OCAK'TA S.ARABİSTAN'DA BAŞLIYOR

D akar Rallisi 5 Ocak'ta başlıyor. Suudi Arabistan'dan başlayacak yarışın başlangıç noktası Kızıl Deniz'in kıyısındaki Cidde olacak ve 12 etaptan oluşacak.



BEŞİKTAŞ'TA TATİL BİTTİ

Beşiktaş, ligde sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlayacak. Kartal 10 Ocak'a kadar Antalya'da çalışacak.



İKİ GENÇ KESİK YEDİ

Beşiktaş'ta Antalya kampı kadrosu açıklandı. Orkan Çınar ve Muhayer kamp kadrosuna dahil edilmedi.



KAYSERİ'DE BİR VEDA DAHA

Süper Lig ekibi Kayserispor'da Fransız Benoit Poulain ile yollar ayrıldı. Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, B.Poulain ile görüştüklerini ve karşılıklı sözleşmesini fesh ettiklerini söyledi



BOLU'YA İKİ TRANSFER BİRDEN

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, kulübün internet sitesinden iki transfer yapıldığını duyurdu. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada Emir Halilovic ve Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.



SUNU İLE YOLLAR AYRILDI

BB Erzurumspor'da Fransız futbolcu Gilles Sunu'nun sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Fransız forvet Sunu BB Erzurumspor'da geçirdiği 1,5 sezonda 38 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yapmıştı