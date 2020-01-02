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Ricardo için izin istedi

Sol beke transfer yapmak isteyen 'nin 'dan Ricardo konusunda ısrarı devam ediyor. Rodriguez'in Milan kulübünden transfer için izin istediği bildirildi.

Rodriguez Fener için izin istedi
Sol beke transfer yapmak isteyen F.Bahçe'nin 'dan Ricardo konusunda ısrarı devam ediyor. Rodriguez'in Milan kulübünden transfer için izin istediği bildirildi.

Milan kiralama ücreti talep etmezse Rodriguez, Fenerbahçe forması giyecek.

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