Sol beke transfer yapmak isteyen F.Bahçe'nin Milan'dan Ricardo Rodriguez konusunda ısrarı devam ediyor. Rodriguez'in Milan kulübünden transfer için izin istediği bildirildi.
Milan kiralama ücreti talep etmezse Rodriguez, Fenerbahçe forması giyecek.
Milan kiralama ücreti talep etmezse Rodriguez, Fenerbahçe forması giyecek.
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