Menajer Willam D’Avila müjdeyi verdi: Onyekuru an meselesi

Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a konuştu. Transferin artık an meselesi olduğunu söyleyen D'Avila, "Onyekuru, Galatasaray'a dönme ve iyi bir sezon geçirme konusunda çok istekli. Şu anda kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor. Transferin gerçekleşmesine adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim" dedi.
- Spor
- 02.01.2020
- Gazete
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