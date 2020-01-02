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Menajer Willam D’Avila müjdeyi verdi: Onyekuru an meselesi

D'Avila, "Onyekuru, 'a dönme ve iyi bir sezon geçirme konusunda çok istekli. Şu anda kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor. in gerçekleşmesine adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Onyekuru an meselesi
'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a konuştu. in artık an meselesi olduğunu söyleyen D'Avila, "Onyekuru, 'a dönme ve iyi bir sezon geçirme konusunda çok istekli. Şu anda kulüpler arasında son detaylar görüşülüyor. Transferin gerçekleşmesine adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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