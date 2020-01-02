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'a teklifi! Son kararı ı verecek

Ljajic’in kötü performansı sonrası arayışlara giren ’a bonservisi elinde olan Arjantinli yıldız menajeri tarafından teklif edildi... Son kararı ı verecek.

Kartal’a Gaitan teklifi
Sezonun ilk yarısında Adem Ljajic başta olmak üzere ofansif futbolcularından beklediği verimi alamayan Beşiktaş transfer arayışlarına başlamıştı. Gelen bilgilere göre, bonservisi elinde olan Nicolas Gaitan, Siyah- Beyazlılar'ın gündemine girdi. Son olarak ABD kulübü Chicago Fire formasını giyen ve 1 Ocak'ta serbest kalan Arjantinli yıldızın menajerinin futbolcusunu Beşiktaş'a teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki Gaitan konusunda son kararı Abdullah Avcı verecek. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayan Gaitan'ın sol ayağı çok etkili.



F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ
Çok önemli bir kariyere sahip olan Nicolas , Fenerbahçe'ye de teklif edilmiş ancak Ersun Yanal ve Comolli'den olumsuz yanıt gelmişti.

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