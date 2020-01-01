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’da büyük endişe

’nun başına geçen Moreno’nun takımda gidecek ve kalacak oyuncular hakkında henüz bir karar vermemesi ve ’nun takımda tutulma ihtimali 'da endişeye yol açtı.

Onyekuru’da büyük endişe
Galatasaray'da Onyekuru'nun durumu düşündürüyor... Sarı-Kırmızılı yönetimle daha önce anlaşan Nijeryalı futbolcunun 2. yarı Galatasaray'a gelmeme ihtimalinin bulunduğu ortaya çıktı. Monaco'nun başına geçen Moreno'nun takımda gidecek ve kalacak oyuncular hakkında henüz bir karar vermemesi endişeye yol açtı. Moreno'nun Onyekuru'nun takımda kalmasına karar vermesi durumunda Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimali bitecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Nijeryalı futbolcu Onyekuru'nun durumunu yakından takip ettiği ve gelişmeleri izlediği gelen bilgiler arasında.

NİJERYALI İÇİN SICAK SAATLER
Yönetimi ve Teknik Direktör Fatih Terim, Nijeryalı 'nun gelmesini çok isterken bu konuda son kararı Moreno verecek.

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