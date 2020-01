Biz; AK Parti iktidarı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attık ve bu tesisleşmenin, bu yatırımların meyvelerini artık toplamak istiyoruz. Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız. Ama yatırımlar konusunda 'yeterli' gibi bir anlayışımız yok. Geleceğimiz noktaya 'daha çok yatırım' ile geleceksek, neden olmasın? Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız, kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok. Bilindiği üzere Aralık ayında 2020 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi ve Bakanlığımız için öngörülen 2020 yılı bütçe ödeneği ise toplam 17 milyar 810 milyon 481 bin TL'dir. Bu rakamın 1 milyar 198 milyon 971 bin TL'si ise yatırım giderleri için öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle, yatırım giderlerimiz bütçemizin yüzde 6,73'ünü oluşturmaktadır. Bakanlık olarak sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, değerlerine ve ülkesine bağlı, alnı açık, başı dik, mutlu bir gençlik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu memleket de, bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız, projelerimiz 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek.Spor yatırımlarımız, projelerimiz 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek.2019 yılı gerçekten sportif açıdan başarılı, gurur duyduğumuz bir yıl oldu. Milli sporcularımız 2019 yılı süresince birçok branşta spor tarihimize geçen unutulmaz başarılara imza attı. Yıl boyunca gösterdikleri başarılı performanslar neticesinde bizleri gururlandıran sporcu kardeşlerimi bir kez daha gönülden kutluyorum. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında madalya alan 1053 sporcuya 22 bin 579 cumhuriyet altını karşılığı 29 milyon 364 bin 260 TL ödül verdik. Yine mevcut yönetmelik gereği, sporcularımızın antrenörleri ve bağlı oldukları kulüpleri de ödüllendirdik ve 785 antrenöre 5 bin 40 cumhuriyet altını karşılığı 6 milyon 785 bin 125 TL, 23 kulübe ise 4 bin 513 cumhuriyet altını karşılığı 5 milyon 60 bin 105 TL ödeme yaptık. Böylelikle, 2019 yılında sporcu, antrenör ve spor kulüplerine toplamda 41 milyon 209 bin 491 TL ödül dağıttık. 2019 yılı içinde 5 bin 102 sporcuya 'milli sporcu' belgesi verdik. Ayrıca bu yıl, yükseköğrenim gören ve milli sporcu belgesine sahip 2 bin 896 öğrencimiz, milli sporcu bursundan faydalandı. 2020 yılında da milli sporcuların başarısı ve refahı için her türlü imkanı seferber edeceğiz.Kulüplerimizin doğru, akılcı ve finansal açıdan sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi gerekiyor. Süper Lig'de oynayan kulüplerimizin şu anda toplam borcu 14,5 milyar lira civarında. Ligin toplam geliri 4,2 milyar lira… Basit bir hesapla her yıl 10 milyar TL açık gösteriyor… Bunun böyle devam etmeyeceği son derece açık. Futbol ekonomisinin sadece yayın haklarından ibaret olmadığını anlamalıyız. Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirleri artıracak eylem planları hayata geçirmeliyiz. Küresel rekabette, özel sektörden gelecek destek ivme kazandırır. Ligimizin marka değerini ve kalitesini yükseltecek olanlar, hiç şüphesiz başta kulüplerimizdir. Sığ tartışmaları ve kavgaları bırakmalı, akılcı yaklaşımlarla omuz omuza vererek futbolumuzu ayağa kaldıracak aksiyonlar üretmeliyiz.Kulüplerin borcu 14,5 milyar lira. Ligin geliri 4,2 milyar lira. Her yıl 10 milyar açık var.öğrencilerispora yönlendirmekve spor kültürünüyaygınlaştırarak potansiyelimiziortaya çıkarmakamacıyla BakanlığımızSportif Yetenek Taramasıprojesi başlattı. Proje, İlkokullardaöğrenim gören 1milyon 200 bin 3. sınıf öğrencisineuygulanacak.