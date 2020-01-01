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’na izin çıkmadı

İngiltere'den Derby County ile birlikte Hollanda ve Türkiye Süper Ligi'nden de talipleri olan 'na Ersun Yanal ve teknik ekipten izin çıkmadı. Yanal'ın, Ferdi Kadıoğlu için "Performansından memnunun. Ligin 2. yarısında daha çok süre alması çok yüksek ihtimal" şeklinde rapor verdiği bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu’na izin çıkmadı
İngiltere'den Derby County ile birlikte Hollanda ve Türkiye Süper Ligi'nden de talipleri olan 'na Ersun Yanal ve teknik ekipten izin çıkmadı. Yanal'ın, Ferdi Kadıoğlu için "Performansından memnunun. Ligin 2. yarısında daha çok süre alması çok yüksek ihtimal" şeklinde rapor verdiği bildirildi.

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