Vida takımda kalacak

Hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın menajeri konuştu. Uğur Avadan, 'Vida, Beşiktaş'tan ayrılmayacak. Takımda mutlu. Şampiyonluk yaşamak istiyor' dedi. Hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın menajeri konuştu. Uğur Avadan, 'Vida, Beşiktaş'tan ayrılmayacak. Takımda mutlu. Şampiyonluk yaşamak istiyor' dedi.
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