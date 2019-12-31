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takımda kalacak

Hakkında transfer iddiaları ortaya atılan lı Domagoj 'nın menajeri konuştu. Uğur Avadan, "Vida, Beşiktaş'tan ayrılmayacak. Takımda mutlu. Şampiyonluk yaşamak istiyor" dedi.

Vida takımda kalacak
Hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın menajeri konuştu. Uğur Avadan, "Vida, Beşiktaş'tan ayrılmayacak. Takımda mutlu. Şampiyonluk yaşamak istiyor" dedi.

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