Taylan Antalyalı ligin ilk yarısında iyi bir netice alamadıklarını söyledi. Sarı- Kırmızılı oyuncu, "2.devrede her şey farklı olacak" dedi.
JIMMY DURMAZ'DAN CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ
G.Saray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz taraftarlara mesaj verdi. İsveçli yıldız "İlk yarı bekleneni hiç veremedim. Özür dilerim" dedi.
MUSLERA İSTİKRAR ABİDESİ
Aslan'da ilk yarıda en istikrarlı oyuncu Muslera oldu. Uruguaylı 16 maçta oynadı.
JIMMY DURMAZ'DAN CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ
G.Saray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz taraftarlara mesaj verdi. İsveçli yıldız "İlk yarı bekleneni hiç veremedim. Özür dilerim" dedi.
MUSLERA İSTİKRAR ABİDESİ
Aslan'da ilk yarıda en istikrarlı oyuncu Muslera oldu. Uruguaylı 16 maçta oynadı.
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