Bugünkü
Takvim

: 2. devrede her şey farklı olur

'ın genç yıldızı ligin ilk yarısında iyi bir netice alamadıklarını söyledi. Sarı- Kırmızılı oyuncu, "2.devrede her şey farklı olacak" dedi.

2. devrede her şey farklı olur
ligin ilk yarısında iyi bir netice alamadıklarını söyledi. Sarı- Kırmızılı oyuncu, "2.devrede her şey farklı olacak" dedi.

JIMMY DURMAZ'DAN CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ
G.Saray'ın bu sezon kadrosuna kattığı taraftarlara mesaj verdi. İsveçli yıldız "İlk yarı bekleneni hiç veremedim. Özür dilerim" dedi.



MUSLERA İSTİKRAR ABİDESİ
Aslan'da ilk yarıda en istikrarlı oyuncu oldu. Uruguaylı 16 maçta oynadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTaylan Antalyalı: 2. devrede her şey farklı olur
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri