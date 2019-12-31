Büyük değişimin startını veren Galatasaray'da ilk imza geliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Red Bull Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçecek olan Uruguaylı sol bek ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Leipzig'e kiralama bedeli ödemeyecek. 21 yaşındaki Marcelo Saracchi ise 1.5 yılda 1.2 milyon Euro garanti ücret alacak. Alman kulübü ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı da öğrenildi.
Saracchi geçen sezon başında 10 milyon Euro'ya River Plate'ten Salzburg'a transfer oldu.
Saracchi geçen sezon başında 10 milyon Euro'ya River Plate'ten Salzburg'a transfer oldu.
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