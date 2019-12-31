Bugünkü
Takvim

, Leipzig’den 1.5 yıllığına kiraladığı 'ye kavuşuyor

Marcelo ’nin cuma İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Leipzig’e kiralama bedeli ödenmeyecek. Genç futbolcu ise 1.5 yılda 1.2 milyon Euro garanti ücret alack

Saracchi Cuma geliyor
Büyük değişimin startını veren Galatasaray'da ilk imza geliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Red Bull Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçecek olan Uruguaylı sol bek ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Leipzig'e kiralama bedeli ödemeyecek. 21 yaşındaki Marcelo Saracchi ise 1.5 yılda 1.2 milyon Euro garanti ücret alacak. Alman kulübü ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı da öğrenildi.

geçen sezon başında 10 milyon Euro'ya River Plate'ten Salzburg'a oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray, Leipzig’den 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi'ye kavuşuyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri