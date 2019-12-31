Ligde ilk yarı geride kalırken Sivasspor devreyi 37 puanla lider tamamladı. Kırmızı-Beyazlılar Rıza Çalımbay yönetiminde ilk yarı evlerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi devleri yenerken oynadıkları oyunla göz kamaştırdı.
YİĞİDO YILDIZLARIYLA COŞTU
En yakın rakibi Başakşehir'e 4 puan fark atan Yiğido Erman Kılınç, Yatabare, Fernando, Kone, Hakan Aslan ve Mert Hakan Yandaş gibi yıldızlarıyla ligin tozunu atmayı başardı.
EN BÜYÜK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Yıllardır Türk futbolunun içinde olan Rıza Çalımbay gibi başarılı bir hocaya sahip olan Sivasspor 2. yarı en azından ilk devredeki başarıyı tekrarlayarak şampiyonluğu hedefliyor.
SİVASSPOR EVİNDE 25 PUAN TOPLADI
İlk yarıda evinde 9 maça çıkan Yiğido bu maçlardan 8'ini kazanırken 1 de beraberlik aldı. İç sahada 25 puan toplayan Sivasspor ilk yarı maç başı 2,17 puan ortalaması yakaladı.
EN GOLCÜ OYUNCU YATABARE
Sivas'ta ilk yarı en çok gol atan oyuncu Malili futbolcu Mustapha Yatabare oldu. Mustapha Yatabare 17 haftalık periyotta 7 golle takımına önemli katkı sağladı. Emre Kılınç 6, Fernando 5, Kone, Hakan Arslan ve Mert Hakan 4 gol kaydetti.
Sivas ligin ilk devresinde 17 maçta 35 gol attı.
ŞAMPİYONLUK HAYAL DEĞİL
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şampiyonluk hayal değil"dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şampiyonluğu hayal olarak görmediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıdaki oyunumuzun daha da üstüne koyarsak bu hedefe ulaşırız. Her maçı tek tek düşüneceğiz" dedi.
YİĞİDO YILDIZLARIYLA COŞTU
En yakın rakibi Başakşehir'e 4 puan fark atan Yiğido Erman Kılınç, Yatabare, Fernando, Kone, Hakan Aslan ve Mert Hakan Yandaş gibi yıldızlarıyla ligin tozunu atmayı başardı.
EN BÜYÜK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Yıllardır Türk futbolunun içinde olan Rıza Çalımbay gibi başarılı bir hocaya sahip olan Sivasspor 2. yarı en azından ilk devredeki başarıyı tekrarlayarak şampiyonluğu hedefliyor.
SİVASSPOR EVİNDE 25 PUAN TOPLADI
İlk yarıda evinde 9 maça çıkan Yiğido bu maçlardan 8'ini kazanırken 1 de beraberlik aldı. İç sahada 25 puan toplayan Sivasspor ilk yarı maç başı 2,17 puan ortalaması yakaladı.
EN GOLCÜ OYUNCU YATABARE
Sivas'ta ilk yarı en çok gol atan oyuncu Malili futbolcu Mustapha Yatabare oldu. Mustapha Yatabare 17 haftalık periyotta 7 golle takımına önemli katkı sağladı. Emre Kılınç 6, Fernando 5, Kone, Hakan Arslan ve Mert Hakan 4 gol kaydetti.
Sivas ligin ilk devresinde 17 maçta 35 gol attı.
ŞAMPİYONLUK HAYAL DEĞİL
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şampiyonluk hayal değil"dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şampiyonluğu hayal olarak görmediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarıdaki oyunumuzun daha da üstüne koyarsak bu hedefe ulaşırız. Her maçı tek tek düşüneceğiz" dedi.
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