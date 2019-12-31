Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı ve Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı Seri için Everton ve Monaco devreye girdi.
1 GOLÜ VAR
28 yaşındaki oyuncuyu özellikle Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin çok istediği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Premier Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
FİLDİŞİLİ FUTBOLCU GÖZDEN DÜŞTÜ
Terim'in çok şey umduğu Seri beklentilerin altında kaldı. Fildişili futbolcu 18 resmi maçın 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Seri 1 gol, 2 asistle oynadı.
1 GOLÜ VAR
28 yaşındaki oyuncuyu özellikle Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin çok istediği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Premier Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
FİLDİŞİLİ FUTBOLCU GÖZDEN DÜŞTÜ
Terim'in çok şey umduğu Seri beklentilerin altında kaldı. Fildişili futbolcu 18 resmi maçın 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Seri 1 gol, 2 asistle oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.