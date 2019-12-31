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'ye çifte kanca! ve Monaco devreye girdi....

'ın yaz transfer döneminde 'dan kiraladığı ve Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı için ve Monaco devreye girdi.

Seri'ye çifte kanca
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fulham'dan kiraladığı ve Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı Seri için Everton ve Monaco devreye girdi.



1 GOLÜ VAR
28 yaşındaki oyuncuyu özellikle Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin çok istediği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Premier Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.



FİLDİŞİLİ FUTBOLCU GÖZDEN DÜŞTÜ
Terim'in çok şey umduğu beklentilerin altında kaldı. Fildişili futbolcu 18 resmi maçın 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Seri 1 gol, 2 asistle oynadı.








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