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'de stopere sola Rodriguez

stoper için Beşiktaş’ın anlaşma sağlayamadığı ile temasa geçti. Comolli kulübü ile temas kurdu. Bu hafta bir araya gelecekler. Milan'ın sol beki Ricordo Rodriguez için ise ufak tefek pürüzlerin kaldığı bildirildi. İsviçreli oyuncu ile anlaşma tamam. Ancak Milan bir miktar para istiyor.

Stopere Marcelo sola Rodriguez
Beşiktaş derbisinin ardından Çaykur Rizespor'u da deplasmanda mağlup ederek devre arasına mutlu giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de önemli hamleler yaparak güçlenmeyi hedefliyor.

FENER HEMEN DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın anlaşma sağlayamadığı Brezilyalı stoper Marcelo için devreye girdiği bildirildi. Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Marcelo için Comolli Lyon ile temasa geçti.



MARCELO AYRILMAK İSTİYOR...
Marcelo'nun da takımdan ayrılmak istemesi Fener'in işini kolaylaştırıyor. Comolli, Lyon'lu yetkililerle bu hafta yüz yüze bir görüşme yapacak. Sol bek Rodriguez için de girişimler sürüyor.



RODRIGUEZ AN MESELESİ...
Ricardo Rodriguez'in menajeri ile anlaşma sağlandı. Ancak Milan'ın bir miktar parada direttiği belirtiliyor. Fenerbahçe hem Marcelo hem de Rodriguez'i kiralamak istiyor.



ISLA&TOLGA İMZA İÇİN BEKLİYOR
Dirar ve Ozan ile sözleşme yenileyen 'nin Ciğerci ve ile ocak ayında nikah tazeleyebileceği bildirildi.


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