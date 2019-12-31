bir şekilde kadro dışı bırakılanile yolları ayıracak olan'ın hedefindeki ön libero belli oldu. Sarı-Kırmızılılar,formasını giyen'yı gündemine aldı. İki kulüp arasındaöğrenildi.bilgilere göre teknik direktörçok yakın arkadaş olduğumenajeriile görüşerekyıldızın transferinde kolaylık yapılmasını istedi.