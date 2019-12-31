Bugünkü
Takvim

’dan ’yı istedi

Galatasaray Teknik Direktörü ’in çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri ile görüşerek Victor ’yı istediği ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu ile de temas sağlandı.



Sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile yolları ayıracak olan Galatasaray'ın hedefindeki ön libero belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham Hotspur formasını giyen Victor Wanyama'yı gündemine aldı. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı öğrenildi.

TRANSFERDE KOLAYLIK İSTEDİ
Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri Jose Mourinho ile görüşerek Kenyalı yıldızın transferinde kolaylık yapılmasını istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFatih Terim Mourinho’dan Wanyama’yı istedi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri