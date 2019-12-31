Sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile yolları ayıracak olan Galatasaray'ın hedefindeki ön libero belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Tottenham Hotspur formasını giyen Victor Wanyama'yı gündemine aldı. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı öğrenildi.
TRANSFERDE KOLAYLIK İSTEDİ
Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri Jose Mourinho ile görüşerek Kenyalı yıldızın transferinde kolaylık yapılmasını istedi.
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