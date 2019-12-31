Bugünkü
Takvim

Emre&Mert Belhanda’ya bağlı

Lider Sivasspor'un iki yıldızı ve 'ı transfer etmek isteyen Galatasaray'ın izleyeceği yol belli oldu. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan iki yıldızla yeni sezon için el sıkışan Sarı-Kırmızılılar eğer Belhanda'yı iyi bir fiyata satarsa transferi devre arası bitirmek için Sivas'la masaya oturacak. Aksi taktirde Emre ve Mert'in imzası sezon sonuna kalacak.

Emre&Mert Belhanda’ya bağlı
Lider Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı transfer etmek isteyen Galatasaray'ın izleyeceği yol belli oldu. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan iki yıldızla yeni sezon için el sıkışan Sarı-Kırmızılılar eğer Belhanda'yı iyi bir fiyata satarsa transferi devre arası bitirmek için Sivas'la masaya oturacak. Aksi taktirde Emre ve Mert'in imzası sezon sonuna kalacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEmre&Mert Belhanda’ya bağlı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri