Emre&Mert Belhanda’ya bağlı

Lider Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı transfer etmek isteyen Galatasaray'ın izleyeceği yol belli oldu. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan iki yıldızla yeni sezon için el sıkışan Sarı-Kırmızılılar eğer Belhanda'yı iyi bir fiyata satarsa transferi devre arası bitirmek için Sivas'la masaya oturacak. Aksi taktirde Emre ve Mert'in imzası sezon sonuna kalacak.
- Spor
- 31.12.2019
- Gazete
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