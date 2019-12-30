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  • 30.12.2019 14:23
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 14:23

'den flaş açıklama: Başkanı Alp her şeyi anlatacak...

Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan son dakika açıklamasına göre 3 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Başkanı 'in bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

TFF'den flaş karar! 3 Ocak'ta...

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı 'in 3 Ocak 2020 Cuma günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.

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