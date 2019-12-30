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Sturridge ve Sörloth Trabzonspor’u sırtlıyor

Trabzonspor’un ilk yarıda attığı 35 golün 25’inde Sturridge ve Sörloth’un imzası var. Sörloth, 12 gol, 5 asist, Sturridge ise 4 gol, 4 asist üretti. İki golcü Kayseri maçında 2'şer golle takımlarına galibiyeti getirdi.

Bitirim ikili
Trabzon'da ligin ilk yarısında oynanan 17 maçta atılan 35 golün 25'inde Sörloth ve Sturridge imzası bulunuyor. İlk yarıdaki 17 maçın tamamında oynayan Sörloth, 12 gol 5 asistle ilk yarıya damgasını vururken Sturridge, 8 maçta 447 dakika süre alıp 4 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.

UYUMLULAR
Sturridge asistlerinin 3'ünü Sörloth'a yaparken, Norveçli yıldız da Sturridge'ye 2 gol pası verdi.


SEZONUN 2. YARISI DAHA İYİ OLACAĞIZ
Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Parmak, "Sezonun 2. yarısında daha iyi performans sergileyeceğiz" dedi.

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