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  • 30.12.2019 22:18
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 22:18

IFAB Genel Sekreteri Brud'dan VAR'la verilen ofsaytlara ilişkin flaş açıklama

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Genel Sekreteri Lukas Brud, ofsayt pozisyonlarında VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasının amacının, didik didik hata aramak değil açık ve bariz hataların önüne geçmek olduğunu söyledi.



Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Genel Sekreteri Lukas Brud, ofsayt pozisyonlarında VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasının amacının, didik didik hata aramak değil açık ve bariz hataların önüne geçmek olduğunu söyledi.

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