Ligin ilk yarısını 5 gollü Antalyaspor galibiyeti ile tamamlayıp moral bulan Galatasaray'da tüm gözler transferi çevrildi. Planlanan büyük değişim için startı veren Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunu 5-6 isim ile takviye etmesi, yine bu sayıdaki futbolcu ile de yolların ayrılması bekleniyor.
DA COSTA, TERİM'İ BEKLİYOR!
Her konuda anlaşma sağlanan Onyekuru, Arda Turan, Saracchi ve Jesse Sekidika kısa süre içinde açıklanacak. Yine el sıkışılan Manuel Da Costa da imza için Terim'in onayını bekliyor.
İKİ YOLCUNUN İSMİ KESİNLEŞTİ
Sezon başında Brugge'a kiralanan Diagne'nin dönüşü de an meselesi... Bekleneni veremeyen Mariano ve Nagatomo yolcu. Başta Belhanda olmak üzere sürpriz isimlerle de yollar ayrılabilir.
LİNNES TAKIMA GERİ DÖNÜYOR
Ağır sakatlıklar yaşayan Luyindama ve Andone'nin sözleşmeleri dondurulacak. Sezon başı sözleşmesi dondurulan Linnes takıma dönecek. Taraftarlar dört gözle transferin başlamasını bekliyor.
7 AYLIK HASRET BİTİYOR!
Geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun mimarlarından olan ve Haziran başında takımdan ayrılan Henry Onyekuru 7 ay sonra yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
NAGATOMO ÇİZME YOLCUSU
Ligin ikinci yarısında takımda düşünülmeyen Nagatomo'ya talip çıktı. İtalyan kulübü Bologna'nın Japon yıldızı istediği belirtildi.
FATİH TERİM'LE EN KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI
Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını sergiledi. Sarı-Kırmızılılar, Terim'le daha önce 2003-2004 ve 2018-2019 sezonlarında ligin ilk devresini 29 puanla tamamlamıştı.
TARAFTARLAR ARDA TURAN'A KARŞI AMA...
Arda Turan yuvasına geri dönecek. Taraftar tepkisine rağmen anlaşma sağlandı.
İLK TRANSFER TAYLAN ANTALYALI!
Antalyaspor maçının yıldızı olan Taylan Antalyalı sosyal medyada gündeme oturdu. Taraftarlar genç yıldız için "İkinci yarının ilk transferi" yorumunu yaptı.
DA COSTA, TERİM'İ BEKLİYOR!
Her konuda anlaşma sağlanan Onyekuru, Arda Turan, Saracchi ve Jesse Sekidika kısa süre içinde açıklanacak. Yine el sıkışılan Manuel Da Costa da imza için Terim'in onayını bekliyor.
İKİ YOLCUNUN İSMİ KESİNLEŞTİ
Sezon başında Brugge'a kiralanan Diagne'nin dönüşü de an meselesi... Bekleneni veremeyen Mariano ve Nagatomo yolcu. Başta Belhanda olmak üzere sürpriz isimlerle de yollar ayrılabilir.
LİNNES TAKIMA GERİ DÖNÜYOR
Ağır sakatlıklar yaşayan Luyindama ve Andone'nin sözleşmeleri dondurulacak. Sezon başı sözleşmesi dondurulan Linnes takıma dönecek. Taraftarlar dört gözle transferin başlamasını bekliyor.
7 AYLIK HASRET BİTİYOR!
Geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun mimarlarından olan ve Haziran başında takımdan ayrılan Henry Onyekuru 7 ay sonra yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.
NAGATOMO ÇİZME YOLCUSU
Ligin ikinci yarısında takımda düşünülmeyen Nagatomo'ya talip çıktı. İtalyan kulübü Bologna'nın Japon yıldızı istediği belirtildi.
FATİH TERİM'LE EN KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI
Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını sergiledi. Sarı-Kırmızılılar, Terim'le daha önce 2003-2004 ve 2018-2019 sezonlarında ligin ilk devresini 29 puanla tamamlamıştı.
TARAFTARLAR ARDA TURAN'A KARŞI AMA...
Arda Turan yuvasına geri dönecek. Taraftar tepkisine rağmen anlaşma sağlandı.
İLK TRANSFER TAYLAN ANTALYALI!
Antalyaspor maçının yıldızı olan Taylan Antalyalı sosyal medyada gündeme oturdu. Taraftarlar genç yıldız için "İkinci yarının ilk transferi" yorumunu yaptı.
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