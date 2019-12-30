Robert Prosinecki Kayseri’ye geri döndü (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Bülent Uygun sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetim, Robert Prosinecki ile görüşme yaptı ve uzun uğraşlar sonucu anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da anlaşmayı resmen duyurdu.

Bülent Uygun sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetim, Robert Prosinecki ile görüşme yaptı ve uzun uğraşlar sonucu anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı da anlaşmayı resmen duyurdu. Hırvat teknik adam, 2012-2014 yılları arasında Kayseri'yi çalıştırmıştı.



A. EFES DARÜŞŞAFAKA'YI 6 SAYI FARKLA DEVİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i 89-83 mağlup etti. Bu sonuçla Efes, ligde 13. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Frutti Extra Bursaspor- Afyon Belediye: 90-81, Ormanspor- Pınar Karşıyaka: 70-86.



ERLİNG HAALAND RESMEN BOURİSSA DORTMUND'DA

BORUSSIA Dortmund, Salzburg'un genç forveti Erling Haaland'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Alman ekibinin bu transfer için Salzburg'a tam 30 milyon Euro ödeyeceği açıklandı. Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti.



MALATYA PUANLA DÖNDÜ

SON haftaların formda takımı Gaziantep FK, evinde Yeni Malatya ile 1-1 berabere kaldı. G.Antep 21'de Kayode ile öne geçti. Malatya 78'de Bifouma ile eşitliği yakaladı: 1-1. G.Antep'te Güray 48'de, Malatya'da ise Jahovic 53'te kırmızı kart gördü.





ALANYA 90+5'TE GÜLDÜ

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 90+5'te bulduğu golle 2-1 yendi. 2 GOL DE CISSE'DEN

8'de Daci ile öne geçen Konya'ya, Alanya 35'te Cisse ile cevap verdi. 90+5'te yine Cisse klas bir kafa vuruşuyla tribünleri bayram yerine çevirdi: 2-