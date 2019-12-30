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Mert Hakan: Yarı yolda bırakmam!

Lider Sivasspor'un orta alandaki yıldızı Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması geldi. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaşan yıldız futbolcunun devre arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceği de belirtiliyordu. G.Saray’la anlaşan Mert Hakan, Ocak ayında Sivas’tan ayrılmayacağını söyledi.

Yarı yolda bırakmam!
Lider Sivasspor'un orta alandaki yıldızı Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması geldi. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaşan yıldız futbolcunun devre arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceği de belirtiliyordu. Ancak Hakan, "Sivasspor'u yarı yolda bırakmak bize yakışmaz" diyerek iddialara son noktayı koydu.

SARI KART CEZALISI OLDU
Dün Göztepe önünde kart gören Mert Hakan cezalı oldu. Yıldız futbolcu Beşiktaş'a karşı oynayamayacak.

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