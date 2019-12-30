Mert Hakan: Yarı yolda bırakmam!

Lider Sivasspor'un orta alandaki yıldızı Mert Hakan Yandaş'tan transfer açıklaması geldi. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaşan yıldız futbolcunun devre arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceği de belirtiliyordu. Ancak Hakan, "Sivasspor'u yarı yolda bırakmak bize yakışmaz" diyerek iddialara son noktayı koydu.
SARI KART CEZALISI OLDU
Dün Göztepe önünde kart gören Mert Hakan cezalı oldu. Yıldız futbolcu Beşiktaş'a karşı oynayamayacak.
SARI KART CEZALISI OLDU
Dün Göztepe önünde kart gören Mert Hakan cezalı oldu. Yıldız futbolcu Beşiktaş'a karşı oynayamayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.