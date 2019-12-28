Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle durumu 5-0'a getiren Cimbom ilk yarının son maçından 3 puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada kullanılan korner atışında Ömer'in ceza sahasına gönderdiği topa Marcao kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Topu tekrar kapan Marcao'nun ortasında arka direkteki Taylan'ın şutunda savunmanın elle oynadığına hükmeden Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.



10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Falcao kaleciyi ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0



16. dakikada Galatasaray savunmasının hatası sonrasında topu kapan Hakan Özmert'in uzaktan sert şutu üstten auta gitti.







18. dakikada Nagatomo'nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Feghouli dokundu ancak top Boffin'de kaldı.



19. dakikada Taylan'ın ara pasında topla buluşan Feghouli kaleci Boffin'i geçip şutunu atmak istedi ancak tecrübeli file bekçisi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.



28. dakikada Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mariano ceza sahası içine girip kale önüne kesti. Bu noktada müsait durumdaki Falcao, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0



33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nagatomo, arka direkteki Feghouli'ye gönderdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla auta gitti.







37. dakikada orta sahadan atılan uzun topa hareketlenen Ömer Bayram ceza sahasına girer girmez kale sahası önüne kesti. Bu noktada Taylan'ın sektirdiği top Celustka'ya çarparak ağlara gitti. 3-0



45+1. dakikada Mariano'nun ortasında Feghouli'nin topukla gönderdiği topu arka direkte Nagatomo tamamlamak istedi. Kaleci Boffin'den seken topu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.



KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 16. haftada oynanan Göztepe müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.





Fatih Terim, ligde bir önceki hafta 2-1 yenildikleri Göztepe mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Selçuk İnan, Younes Belhanda ve Ryan Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk İnan, Belhanda ve Babel'in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Emin Bayram ve Emre Mor yer aldı.

TAYLAN ANTALYALI LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de forma giydi.

Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce 4 lig maçında süre aldı. Taylan, bu maçların hepsinde sonradan oyuna girerek 41 dakika sahada kaldı.





TARIK ÇAMDAL, GALATASARAY'A KARŞI

Antalyasporlu futbolcu Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak 26 Aralık 2017'de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçında forma giydiği Türk Telekom Stadı'na 733 gün sonra bu kez rakip takım formasıyla çıktı.





ANTALYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Amilton Da Silva, Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Hakan Özmert ilk 11'i ile çıktı.

Geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının başlangıç kadrosunda yer alan Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan ve Eren Albayrak, Galatasaray maçında ilk 11'e giremedi.

Bu futbolcuların yerine Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal ve Ufuk Akyol forma giydi.