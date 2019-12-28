Süper Lig 17. haftasında Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Gol yağmurunun yaşandığı karşılaşmanın ikinci yarısında 4 gol daha bulan Fırtına 3 puanı 6 golle aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Sturridge'in pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Sörloth'ün vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail kornere çeldi.



4. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında ön direkte Campi'nin ayağının içiyle vuruşunda kaleci İsmail topu kornere gönderdi.



7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sörloth, savunma oyuncularını geçerek şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0







14. dakikada Sturridge'in ceza sahası dışında vuruşunda kaleci İsmail, Sörloth'den önce topu ikinci hamlede kontrol ederek tehlikeyi önledi.



32. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içinde Sörloth'ün kafa vuruşunda üst direğe çarpan topu savunma oyuncu uzaklaştırdı.



37. dakikada Pereira'nın sağ taraftan yerden ortasında Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.







38. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İsmail'in solundan ağlara yolladı. 2-0



43. dakikada Hasan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1