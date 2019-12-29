Bugünkü
Takvim

, ’un yıldızı için geri sayıma geçti

 Alman Ligi ekiplerinden 'da forma giyen Türk yıldız 'yı transfer etmekte kararlı... Alman ekibi, Kartal'ın 1.5 yıllık kiralama talebine olumlu bakıyor. Ayrıca maaşının yarısını da Wolfsburg karşılayacak.

Adım adım Kartal'a
Beşiktaş Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Türk yıldız Yunus Mallı'yı transfer etmekte kararlı... Alman ekibi, Kartal'ın 1.5 yıllık kiralama talebine olumlu bakıyor. Ayrıca maaşının yarısını da Wolfsburg karşılayacak.



MİLLİ TAKIM İÇİN İSTİYOR
Beşiktaş'ın istediği yıldız 10 numara bu sezon Wolsfburg'da yeteri kadar forma şansı bulamadı. 'ta düzenli olarak forma giymek ve yeniden milli takıma seçilmek istiyor.



AMCASINDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Yunus Mallı'nın ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ve amcası İlhan Mallı, "Beşiktaş ile önümüzdeki günlerde temas kurabiliriz" diyerek transferin ipucunu verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş, Wolfsburg’un yıldızı Yunus Mallı için geri sayıma geçti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri