Başakşehir'den 5 gollü kapanış! Başakşehir 5-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU) Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri Demba Ba (2), Jorge Fernandes (K.K), Elia ve Crivelli'den gelirken lacivert-beyazlı ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan kaydetti.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi. 57. dakikada Clichy, sol kanattan bindiren Elia'nın önüne topu bıraktı. Elia, penaltı noktasına yakın bölgede uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Visca'nın gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta top köşeden ağlarla buluştu. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı üzerine kenarda pozisyonu inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Visca'nın şutunda Demba Ba'nın kaleci Fatih'in görüş alanını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti. 60. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Koita, yakın mesafeden sert vurdu. Yatarak gole engel olmaya çalışan Epureanu'ya çarpan top, kornere gitti.



63. dakikada Medipol Başakşehir 5. golünü attı. Hızlı gelişen atakta Visca, sol taraftan bindiren Elia'ya pasını attı. Ceza sahasına giren Elia, aşırtma bir vuruşla kaleci Fatih'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 5-0. 65. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasına giren Quaresma'nun şutunda, top Epureanu'nun eline çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 66. dakikada penaltı atışını kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 5-1. 74. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında İlhan Depe'nin ceza sahasına yaptığı ortada Thiam topa ayak koydu. Boşta kalan meşin yuvarlağa dar açıdan Koita vurdu, direğin yanına çarpan top auta gitti.



76. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca'nın, sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı. 80. dakikada Mehmet Topal'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Visca'nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih'in ayaklarından döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 90+3. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Berkay Özcan, ceza sahası içindeki Demba Ba'ya pasını attı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'ten sekti, boşta kalan topa Aleksic ayak koymak istedi, Fatih son anda müdahalede bulunarak golü önledi. Karşılaşmayı turuncu-lacivertli takım, 5-1 kazandı. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Asım Yusuf Öz Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 87 Azubuike), İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Berkay Özcan), Visca, Elia, Crivelli (Dk. 69 Aleksic), Demba Ba Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Karim Hafes, Fernandes (Dk. 72 İlhan Depe), Ben Youssef, Veigneau, Veysel Sarı, Aytaç Kara, Thiam, Hajradinovic, Quaresma (Dk. 78 Heintz), Koita Goller: Dk. 2 ve 28 Demba Ba, Dk. 6 Crivelli, Dk. 26 Fernandes (Kendi kalesine), Dk. 63 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 66 Quaresma (Penaltıdan) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 11 Thiam, Dk. 34 Veigneau, Dk. 86 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 25 Crivelli, Dk. 48 Demba Ba (Medipol Başakşehir) TÜM MANŞETLER