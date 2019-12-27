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  • 27.12.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 21:33

Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu! duyurdu...

İtalya Serie A ekiplerinden AC , Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona erdikten sonra ismi birçok takımla anılan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Zlatan'ın yeni takımı belli oldu! Resmen duyurdular...

Zlatan Ibrahimovic'ın Los Angeles Galaxy kariyeri geçtiğimiz ay sona ermişti. Yaklaşık 1 aydır birçok takım ile ismi anılan Ibrahimovic'in yeni kulübü belli oldu.

Serie A ekiplerinden AC , eski futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i tekrardan renklerine bağladı.

Ibrahimovic'in İtalyan kulübüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedilirken, 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli verileceği belirtildi.

MLS'DE ZİRVE YAPTI
Los Angeles Galaxy'de bu sezon 31 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 31 gol 8 asist kaydetti.

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