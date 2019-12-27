Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. Maçın 23. dakikasında Ayite'nin golüyle öne geçen Gençlerbirliği, 11. ve 36. dakikarda görüğü kırmızı kartlarla 9 kişi kaldı. Beşiktaş ise ikinci yarıda 49. dakikada Vida, 60. dakikada N'Koudou, 74. dakikada Oğuzhan, 90+1. dakikada Atiba'nın attığı gollerle skoru 4-1'e getirdi.







36 yaşındaki yıldız futbolcu Atiba ise Gençlerbirliği karşısında ikinci yarıda 3 asist, 1 gol atarak adeta yıldızlaştı.

Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanarak puanını 30'a yükseltti.