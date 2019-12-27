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  • 27.12.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 20:29

- | CANLI ANLATIM

'in 17. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:30'da başlayan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI

'in 17. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem yönetiyor. Ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan , 27 puanla 5. sırada yer alıyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Ljaic, Diaby, N'Koudou, Umut

Gençlerbirliği: Ertaç, Polomat, Bjasmyr, Toure, Erdem, Yasin, Sessegnon, Mats, Candeias, Sefa, Ayite

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