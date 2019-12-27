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  • 27.12.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 18:10

'ta flaş ayrılık! Yıldız isim resmen duyurdu

Takımında forma giyen ABD'li oyun kurucu , Instagram hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Yıldız isim resmen duyurdu

Sompo Sigorta Erkek Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu , siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.

Theodore, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, teknik heyet ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "Özellikle inanılmaz taraftarlara teşekkür ediyorum. Maalesef sizinle olan beraberliğim bitti. Yeniden görüşene dek başarılı olmanız dileğiyle, kartal hep yüksek uçsun." ifadelerine yer verdi.

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