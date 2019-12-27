Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Yıldız isim resmen duyurdu

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Jordan Theodore, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.
Theodore, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, teknik heyet ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "Özellikle inanılmaz taraftarlara teşekkür ediyorum. Maalesef sizinle olan beraberliğim bitti. Yeniden görüşene dek başarılı olmanız dileğiyle, kartal hep yüksek uçsun." ifadelerine yer verdi.
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