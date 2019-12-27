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  • 27.12.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 17:17

Son dakika haberi... ile sözleşme yeniledi

Son dakika haberi... , gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 'la yeni kontrat yaptı. Ozan Tufan 3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye imza attı.

F.Bahçe Ozan Tufan ile nikah tazeledi

, gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 'la yeni kontrat yaptı.

2024'E KADAR FENERBAHÇE'DE

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli cuyla masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, mutlu sona ulaştı.

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de yakaladığı çıkışla başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok Avrupa devinin takibinde olan 24 yaşındaki isim, 2024 yılına kadar sözleşme uzattı.

Öte yandan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşme detaylarını KAP'a bildirmedi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.

2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz."

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