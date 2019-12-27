Beşiktaş Guilherme için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor... Bir süredir Brezilyalı futbolcu için nabız yoklayan Siyah- Beyazlı yönetim en kısa zamanda Yeni Malatyaspor'la bir görüşme gerçekleştirecek. Yeni Malatyaspor'a önerilecek rakamın 500 bin Euro ile birlikte 2 genç oyuncu olacağı öğrenildi. Verilecek cevaba göre yol haritası belirlenecek.
GUILHERME GELMEK İSTİYOR
Kartal Yeni Malatyaspor'u ikna ettiği takdirde bu kez futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benevento ile de görüşecek. Gelişmelerden haberdar olan Guilherme'nin de Beşiktaş'a gelmek istediği öne sürüldü.
ELNENY MİLAN'LA ANLAŞMAK ÜZERE
Mısırlı futbolcunun babası oğlunun Milan'la el sıkıştığını söyledi.
Arsenal'den kiralık olarak alınan Elneny'nin babası Nasser Elneny, Milan iddiaları ile ilgili konuştu. Oğlunun Milan ile anlaştığını ifade eden Nasser Elneny, "Beşiktaş'ta iyi işler çıkardı ama o İtalya'da oynamak istiyor" diye konuştu.
GUILHERME GELMEK İSTİYOR
Kartal Yeni Malatyaspor'u ikna ettiği takdirde bu kez futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benevento ile de görüşecek. Gelişmelerden haberdar olan Guilherme'nin de Beşiktaş'a gelmek istediği öne sürüldü.
ELNENY MİLAN'LA ANLAŞMAK ÜZERE
Mısırlı futbolcunun babası oğlunun Milan'la el sıkıştığını söyledi.
Arsenal'den kiralık olarak alınan Elneny'nin babası Nasser Elneny, Milan iddiaları ile ilgili konuştu. Oğlunun Milan ile anlaştığını ifade eden Nasser Elneny, "Beşiktaş'ta iyi işler çıkardı ama o İtalya'da oynamak istiyor" diye konuştu.
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