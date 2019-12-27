Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Beşiktaş bugün Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kartal'da Burak sakatlığı Lens cezası nedeniyle oynayamayacak. Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Beşiktaş bugün Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kartal'da Burak sakatlığı Lens cezası nedeniyle oynayamayacak.
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